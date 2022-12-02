ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», российские военнослужащие смогли выявить при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» путь, по которому осуществлялось снабжение боеприпасами украинской группировки на фронте.

После выявления маршрута снабжения украинской группировки, координаты склада боеприпасов ВСУ были отправлены в командный пункт подразделений «Отважных». После получения координат целей по противнику был нанесен артиллерийский удар, который полностью уничтожил склад с боекомплектом.

В очередной раз важная цель противника была уничтожена благодаря своевременной воздушной разведки с применением современного БПЛА «Орлан-10». По сообщениям российских военнослужащих, когда украинские солдаты замечают низколетящий беспилотник, то они тут же прекращают ведение боевых действий и прячутся в укрытие, так как бояться мгновенного артиллерийского удара.

Вам может понравиться

США решили ввести технологическую блокаду в отношении Китая

Как сообщает информационный портал РБК Санкт-Петербург, официальные власти Вашингтона решили сделать сектор высоких технологий своим главным оружием в борьбе за мировое господство на ближайшие несколько лет. Новые ограничения, которые были

ВСУ выложили в Сеть видео с последствиями от удара дроном «Ланцет» по гаубице Д-20

Как сообщает «Военное обозрение», снабжение передовых отрядов ВС РФ в зоне СВО современными ударными дронами в значительной степени отразилось на результативности российской армии поражать различные цели ВСУ как на линии

ВСУ стягивают к линии соприкосновения турецкую боевую технику

Как отмечает издание «Военное дело», на линии соприкосновения была замечена колонна бронемашин Kirpi, которые Турция передала вооруженным силам Украины. Журналисты сообщают, что турецкие бронированные машины Kirpi украинские боевики массово стягивают