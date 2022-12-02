Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», российские военнослужащие смогли выявить при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» путь, по которому осуществлялось снабжение боеприпасами украинской группировки на фронте.

После выявления маршрута снабжения украинской группировки, координаты склада боеприпасов ВСУ были отправлены в командный пункт подразделений «Отважных». После получения координат целей по противнику был нанесен артиллерийский удар, который полностью уничтожил склад с боекомплектом.

В очередной раз важная цель противника была уничтожена благодаря своевременной воздушной разведки с применением современного БПЛА «Орлан-10». По сообщениям российских военнослужащих, когда украинские солдаты замечают низколетящий беспилотник, то они тут же прекращают ведение боевых действий и прячутся в укрытие, так как бояться мгновенного артиллерийского удара.