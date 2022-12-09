Как сообщает портал «Русская весна», военнослужащие Народной Милиции из отдельной батальонно-тактической группы под названием «Сомали» рассказали о провальной попытке украинских военнослужащих организовать контрнаступление.

Сообщается, что вооруженные силы Украины силами до одной ротной тактической группы, усиленной 15 единицами бронетехники попытались организовать контрнаступление в окрестностях населенного пункта Пески, который недавно перешел под контроль российской армии. Наступление ВСУ сопровождалось огневой поддержкой шести танков.

Военные корреспонденты со ссылкой на бойцов «Сомали» сообщают, что по атакующим порядкам украинских военнослужащих был открыт шквальный огонь. В результате чего было уничтожено четыре бронированные машины, а также личный состав. Оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ вместе с уцелевшей техникой приняли решение отойти на исходные позиции.