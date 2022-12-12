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Как сообщает РИА Новости в своем материале, украинские военнослужащие объявили настоящую охоту на боевые машины поддержки танков «Терминатор» ВС РФ по причине того, что они наносят значительный урон живой силе противника. Командир экипажа одного из «Терминаторов» рассказал, как украинские бойцы остерегаются российских боевых машин.

Оператор-гранатометчик БМПТ «Терминатор» отметил хорошую работу российских инженеров и конструкторов, которые смогли произвести «надежную машину с прекрасной огневой мощью». Механик-водитель, в свою очередь, отметил, что, не смотря на свои размеры, боевой машиной очень легко управлять. Также он отметил высокую проходимость машины на пересеченной местности.

Главное преимущество российской БМПТ «Терминатор» заключается в первую очередь в многоканальном комплексе вооружения, что позволяет вести прицельный огонь сразу по пяти целям противника. Также боевая машина оснащена броней высокой степени защиты, которая превосходит броню большинства танков, которые сейчас стоят на вооружении в ВС РФ.

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