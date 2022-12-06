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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg, атака вооруженных сил Украины на аэродромы стратегической авиации России может стать началом нового очень «опасного витка» развития конфликта. При этом руководство НАТО будет «стараться успокоить» киевский режим.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванное «украинское официальное лицо», написала, что ударные беспилотные летательные аппараты были действительно запущены с территории Украины. Тем не менее, как пишет издание, официальный Киев отказывается брать на себя ответственность за удары по аэродромам в России.

Издание Bloomberg в своем материале также пишет, что руководство НАТО постарается «успокоить» украинскую сторону, чтобы такие провокации не повторялись в дальнейшем. Для этого НАТО может пообещать предоставить Киеву дополнительные ракеты класса «земля-воздух» или боевые самолеты для защиты своего неба от российских ракет.

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