Экономические санкции Запада затормозили часть перспективных авторазработок в России. Так, концерн “АвтоВАЗ” временно прекратил работы по созданию внедорожника Niva нового поколение. Об этом пишет издание “Фонтанка”.

Глава автоконцерна Максим Соколов, объяснил временную приостановку тем, что изначально для новой Lada Niva предполагалось использовать импортные компоненты, но в современных экономические условиях это невозможно – все необходимые комплектующие попали под санкции.

Ранее планировалась, что новая “Нива” появится в автосалонах уже в 2024 году. В её основе – платформа CMF-B от компании Renault. Сейчас сотрудничество российского и французского автоконцернов приостановлено, а сама Renault Group ушла с российского рынка ещё весной на фоне изменений в геополитике сложной экономической ситуации в России. Тем не менее права на платформу у российского автопроизводителя остались.