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Автомобили классов C и D могут собирать в России при участие зарубежных партнёров. Но только из тех стран, которые российские власти считают дружественными. Такое развитие событий не исключил глава “АвтоВАЗа” Максим Соколов, сообщает журнал Forbes.

Соколов не уточнил, из каких стран могут быть новые партнёры российского автоконцерна, однако добавил, что пока речи об акционерном партнёрстве не идёт. Дело в том, что компания Renault может обратно выкупить акции компании в течение ближайших 6 лет. Ранее французский автогигант ушёл с российского рынка в России и продал свои активы в стране. Соколов также добавил, что пока конкретных договорённостей нет и идея с партнёрством только обсуждается.

Сейчас “АвтоВАЗ” ищет не только партнёров для производства автомобилей, но и рынки сбыта. Уже в будущем году российские машины могут поступить на африканский рынок. Пока заявляется о 20 тысячах автомобилях Lada на 2023 год.

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