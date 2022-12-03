Как сообщает «Царьград», известный военный эксперт Александр Артамонов перечислил имена всех причастных офицеров разведки Великобритании, которые имеют непосредственное отношение к организации терактов на газопроводе «Северный поток» и Крымском мосту.

Доктор социальных наук Артамонов сообщает, что в своем Telegram-канале он выложил полный список имен и фамилий офицеров Британской разведки МИ-6, которые стояли за подготовкой террористического акта по подрыву Крымского моста.

В опубликованном списке британских агентов спецслужб числится офицер разведывательного корпуса армии Великобритании Найджел Доннелли. В команду Доннели входил также другой британский офицер по имени Хью Уорд, который отвечал за разработку дорожной карты по уничтожению стратегически важного объекта Российской Федерации. Известно, что настоящее местопребывание британского офицера Найджела Доннелли находится где-то на территории Литвы.