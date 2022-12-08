Компания Lockheed Martin поставила армии США первый из четырех прототипов ракетной установки Typhon, предназначенной для высокоточного поражения целей на больших расстояниях. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новейшая система Typhon, также получивший название Mid-Range Capability (MRC), предназначена для запуска ракет Standard Missile-6 (SM-6) или Tomahawk на диапазонах дальности от 500 до 1800 км – то есть лежащих в пределах текущего разрыва дальностей между оперативно-тактической ракетой Precision Strike Missile (достигает расстояний примерно до 500 км) и все еще разрабатываемым американским гиперзвуковым ракетным оружием наземного базирования, которое, как предполагается, будет способно стрелять на дистанции до 2750 км.

Армия США выбрала Lockheed в качестве компании-разработчика и производителя для создания системы MRC в ноябре 2020 года. Основанная на ранее существующих ракетных системах средней дальности (крылатых ракет Tomahawk и сверхзвуковых SM-6) и пусковых установках Mark 41, состоящих на вооружении ВМС США, MRC обеспечивает возможность нанесения ракетных ударов, которой не было у сухопутных войск США с момента заключения в 1987 году с Советским Союзом Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Этот договор прямо запрещал иметь на вооружении ракеты наземного базирования, обладающие дальностью от 500 до 2500 км. В 2019 году США объявили о своем выходе из ДРСМД, что «позволило использовать технологии, имеющиеся на боевых кораблях, их пусковых установках и системах управления оружием для проектирования, разработки, интеграции и быстрой поставки готового решения, отвечающего требованиям задач армии», – сказал Джо ДеПьетро, генеральный менеджер и вице-президент Lockheed.

MRC состоит из четырех мобильных пусковых установок (в стандартных контейнерных системах вертикального пуска), боезапаса ракет и центра управления батареей. Ранее в этом году было объявлено, что четыре прототипа к концу 2022 года будут поставлены в войска «в первую очередь для того, чтобы позволить солдатам тренироваться на наземном оборудовании, отрабатывая соответствующие тактику, методы и процедуры», – указывалось Армией США.

«Ожидается, что первая полноценно боеготовая система MRC будет передана войскам к концу 2023 года. Текущие планы Армии США предусматривают развертывание одной батареи MRC в составе стратегических огневых дивизионов ее пяти многоцелевых оперативных групп», – указывает Breaking Defense. В других военных изданиях США ранее отмечалось, что ракетная батарея Typhon с высокой степенью вероятности будет развернута в составе командования войск США в Европе.

Армия США в своем бюджетном запросе на 2023 финансовый год включила пункт о 404 миллионах долларов, предназначенных на финансирование исследований и разработок для MRC. На данный момент окончательное утверждение законопроектов о военных расходах в Конгрессе США было приостановлено, поскольку законодатели ожидали результатов промежуточных выборов. Тем не менее, глава оборонного комитета Палаты представителей Адам Смит заявил, что парламентарии уже на этой неделе будут проводить голосование за окончательный Закон о разрешении финансирования на национальную оборону.