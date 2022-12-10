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Обозреватель американского издания The American Conservative Катя Седжвик в своем материале сообщает, что идея советской оккупации Украины является историческим ревизионизмом. Он направлен на то, чтобы сформировать украинскую идентичность, которая полностью будет отделена от России.

По утверждению автора материала, «мнимая оккупация Украины Россией» на протяжении длительного исторического периода используется западными средствами массовой информации для того, чтобы украинские националисты имели возможность переписать историю. В результате этого Украина будет повернута в сторону Европы а также получит поддержку среди других стран.

Журналист издания сообщила, что сама является выходцем из бывшего Советского Союза. Катя Седжвик подчеркнула, что украинцы всегда были связаны с русскими, а территория Украины никогда не была под оккупацией России. Автор материала осуждает старания украинских националистов навязать лживую интерпретацию истории молодому поколению.

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