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Обозреватель американского издания American Thinker Оливия Мюррей считает, что план украинского президента Владимира Зеленского по установлению шефства для восстановления отдельных регионов страны является ничем иным, как «продажей Украины с молотка по частям».

Оливия Мюррей пишет, что Владимир Зеленский недавно встречался с Лоуренсом Финком, который занимает пост главы компании BlackRock. Во время этой встречи поднимался вопрос о способах привлечения инвестиций в страну, которая в значительной степени пострадала от боевых действий.

Во время встречи Лоуренс Финк посоветовал президенту Украины создать специальный фонд, который должен будет заниматься реконструкцией экономики страны. Необходимо разрешить инвестировать не только государственные средства в фонд, но также и средства частных компаний.

Оливия Мюррей заявила, что президентская программа «шефства над регионами», скорее всего, будет представлять собой некую «патронажную» систему, которая будет работать в качестве четкого механизма по продаже украинских территорий с аукциона любому инвестору, который предложит большую сумму денег.

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