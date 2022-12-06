6-й казачий полк Народной милиции ЛНР продолжает участие в боевых действиях за Соледар. Бойцы успешно уничтожают противника на этом направлении, сообщил портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты продемонстрировали на видео уничтожение боевой машины пехоты украинской армии прямым попаданием артиллерийского снаряда. Выстрел оказался очень точным, что хорошо видно на опубликованных в Сети кадрах. Помимо БМП противника, казачий полк ликвидировал пехотное подразделение, пытавшееся идти в контратаку.

Напомним, ранее эксперты пояснили, что освобождение Соледара превратится в весьма простую задачу, если ВС РФ освободят расположенный рядом с этим городом Артемовск. Установление контроля над ним позволит перекрыть снабжение ВСУ и заставить их отступать.