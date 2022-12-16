Артемовск (после киевской “декоммунизации” – Бахмут) стал местом самой кровопролитной битвы, в которую обе стороны конфликта бросают огромные силы. Портал “Русская весна” выяснял, почему этот город так важен для ВСУ и российской армии.

Военные корреспонденты пояснили, что Артемовск представляет собой чрезвычайно важный транспортный узел, открывающий российским ВС прямой путь как на Донецк, так и на Славянск с Краматорском. Освободив Бахмут, они смогут атаковать по всем направлениям все еще подконтрольные Киеву населенные пункты ДНР. При этом ВСУ уже не смогут обеспечить снабжение своих подразделений, что сводит их шансы на успех к нулю.

Кроме того, освобождение Артемовска позволит значительно быстрее установить контроль над расположенные рядом с ним Соледаром и Северском. Засевшие там боевики также лишаться снабжения и будут вынуждены сдаться.