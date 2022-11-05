Как сообщает портал «Военное дело», российские войска продолжают активно применять ударный беспилотник «Ланцет» для поражения бронированной техники ВСУ в рамках проведения специальной военной операции. Кадры успешного применения российского барражирующего боеприпаса были опубликованы в Telegram-канале портала.

На видеозаписи можно отчетливо рассмотреть, как российский ударный дрон попадает прямо в зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». После подрыва беспилотника произошла детонация и противовоздушной ракеты, которую перевозил ЗРК ВСУ. Пользователи Сети уже прокомментировали данное видео, назвав это попадание «Ланцета» одним из самых эффектных фейерверков, который когда-либо был заснят на видео с применением российского барражирующего боеприпаса.

Напомним, что российская армия широко применяет ударный беспилотник «Ланцет» и на одном из последних видео, которое появилось в Сети, были показаны кадры, как российский барражирующий боеприпас попадает по американской САУ M109 Paladin.