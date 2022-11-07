В минувшую субботу, в Германии в городе Вайнштадт прохожий обнаружил тело мертвой женщины в контейнере для старой одежды. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel. По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов 26-летняя жительница Германии скончалась в результате того, что не сумела выбраться из контейнера для старых вещей. Предполагается, что в контейнер погибшая залезла для того, чтобы достать необходимую одежду.

Однако женщина застряла в крышке откидной конструкции. Не сумев выбраться из контейнера, женщина скончалась в нем. Тело погибшей было найдено, застрявшим в отверстии бака.

Напомним, что ранее туристка из России погибла в Сеуле. Женщина умерла в результате массовой давки, произошедшей во время празднования праздника «Хеллоуин». Погибшую просто задавило напором толпы. Сообщается, что массовое мероприятие обернулось трагедией, которая унесла жизни более 150 человек.