Несмотря на завершение мероприятий по частичной мобилизации в стране, жители Санкт-Петербурга продолжают получать повестки. Ряд СМИ и Telegram-каналов уже сообщили о нескольких подобных случаях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении задач по частичной мобилизации в регионах страны. Согласно словам военного комиссара Петербурга Сергея Качковского, новые повестки в Северной столице перестали разносить с 29 октября, однако мобилизационные мероприятия в городе почему-то продолжились.

Так, 29 октября повестку получил один из жителей Выборгского района. Мужчина явился в военкомат, где были и другие призванные в рамках мобилизации. Сотрудник «Фонтанки» под видом резервиста по телефону связался с районным военкоматом, где подтвердили, что мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге продолжаются. Важно акцентировать внимание на том, что подобный случай – не единственный по городу.

Отметим, нарушения и ошибки со стороны военных комиссариатов сопровождали всю мобилизационную кампанию в Петербурге. Например, часто в военкоматах даже не проводили медицинский осмотр резервистов. Еще в начале частичной мобилизации губернатор города Александр Беглов обещал оперативно реагировать на каждую жалобу со стороны горожан, однако позднее градоначальник в эфире телеканала «78» обвинил самих петербуржцев в провале мобилизационной кампании.