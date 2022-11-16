ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британские аналитики заявили, что вероятность применения 5-ой статьи НАТО после инцидента с упавшими ракетами на территории Польши крайне мала. Более вероятным сценарием является увеличение потока поставок различных вооружений на территорию Украины, в том числе и комплексов ПВО.

Однако аудитория издания The Telegraph выразила мнение, что в данной провокации замешан лично президент Украины. Читатели издания уверены, что киевским властям выгодно втянуть в прямой вооруженный конфликт с Россией страны блока НАТО.

Один из читателей написал в комментариях, что его первой мыслью об инциденте с ракетами в Польше было то, что это провокация Зеленского. Другой читатель написал, что если ракета была сделана в Российской Федерации, то это еще не означает, что ее выпустили российские военные. Еще один из комментаторов написал, что мечта Зеленского втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией.

Вам может понравиться

Израильский посол в Украине сообщил, что Украина уже дважды поддерживала антиизраильские резолюции в ООН

Как сообщает РИА Новости, Михаэль Бродский, занимающий пост посла Израиля на территории Украины, выразил свое негодование тем фактом, что украинское государство уже дважды поддержало антиизраильские резолюции, которые были поставлены на

Донецкие танкисты на трофейном танке Т-64БМ «Булат» уничтожают ВСУ

Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают, что танкисты из 1-ой Славянской бригады НМ ДНР продолжают теснить врага в районе Опытного по направлению Авдеевки. Военкор сообщает, что танкисты работают по сосредоточению

Британский наемник перенес операцию на мозге после возвращения с Украины

Как сообщает британское издание Breitbart, на территории Украины в результате участия в боевых действиях пострадали еще два наемника из Великобритании. Один из них погиб, а другому понадобилась сложная операция на