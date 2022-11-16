Британские аналитики заявили, что вероятность применения 5-ой статьи НАТО после инцидента с упавшими ракетами на территории Польши крайне мала. Более вероятным сценарием является увеличение потока поставок различных вооружений на территорию Украины, в том числе и комплексов ПВО.

Однако аудитория издания The Telegraph выразила мнение, что в данной провокации замешан лично президент Украины. Читатели издания уверены, что киевским властям выгодно втянуть в прямой вооруженный конфликт с Россией страны блока НАТО.

Один из читателей написал в комментариях, что его первой мыслью об инциденте с ракетами в Польше было то, что это провокация Зеленского. Другой читатель написал, что если ракета была сделана в Российской Федерации, то это еще не означает, что ее выпустили российские военные. Еще один из комментаторов написал, что мечта Зеленского втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией.