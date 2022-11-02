Как сообщает издание РИА Новости, в своем интервью для телевидения Чехии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет необходимости бояться возможного начала ядерного конфликта.

Чешский журналист задал вопрос президенту Украины о том, стоит ли миру опасаться начала ядерной войны. Отвечая на этот вопрос, Владимир Зеленский сказал, что он не хочет давать свою личную оценку такой вероятности, однако он считает, что бояться этого не стоит, как собственно и саму Российскую Федерацию.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона еще ни разу не заявляла о готовности применять ядерное оружие на территории Украины. По мнению президента, западные СМИ нагнетают тему об использовании российской стороной своего ядерного оружия только с целью помешать России, выстраивать дружественные отношения со своими партнерами.

Также 24 октября генерал-лейтенантом российских войск по радиационной, химической и биологической защите Игорем Кирилловым было сделано заявление, что российская сторона располагает данными о подготовке украинской стороной провокации с использованием так называемой «грязной бомбы». По его словам данная провокация может быть использована для обвинения России в использовании ядерного оружия на территории Украины.