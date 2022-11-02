ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание РИА Новости, в своем интервью для телевидения Чехии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет необходимости бояться возможного начала ядерного конфликта.

Чешский журналист задал вопрос президенту Украины о том, стоит ли миру опасаться начала ядерной войны. Отвечая на этот вопрос, Владимир Зеленский сказал, что он не хочет давать свою личную оценку такой вероятности, однако он считает, что бояться этого не стоит, как собственно и саму Российскую Федерацию.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона еще ни разу не заявляла о готовности применять ядерное оружие на территории Украины. По мнению президента, западные СМИ нагнетают тему об использовании российской стороной своего ядерного оружия только с целью помешать России, выстраивать дружественные отношения со своими партнерами.

Также 24 октября генерал-лейтенантом российских войск по радиационной, химической и биологической защите Игорем Кирилловым было сделано заявление, что российская сторона располагает данными о подготовке украинской стороной провокации с использованием так называемой «грязной бомбы». По его словам данная провокация может быть использована для обвинения России в использовании ядерного оружия на территории Украины.

Вам может понравиться

На фронте под Донецком уже почти не осталось военнослужащих ВСУ

Как сообщает портал «Русская весна», российские военные корреспонденты докладывают, что на линии фронта южнее от Донецка уже нет украинских военнослужащих, поэтому в бой вынуждены вступать наемники из разных стран. Как

Военный эксперт провел анализ разрушений «Северного потока» после заявления Путина

Как сообщает «Московский Комсомолец», Владимир Путин во время своего выступления в Сочи очень детально описал повреждения, которые были обнаружены после взрывов на газопроводах «Северного потока». Масштабы разрушений очень значительные, что

Гундаров дал прогноз действиям ЧМФ в случае срыва зерновой сделки

После того, как Украина атаковала беспилотниками корабли военно-морского флота РФ, находящиеся в городе Севастополь, Москва приняла решение об отмене «зерновой сделки». Данное действие послужило созданию новых условий. Представители ООН, турецкое