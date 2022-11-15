Как сообщает издание «Украина.ру», президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите «Большой двадцатки» в режиме онлайн. В ходе своего выступления он четко дал понять лидерам всех стран, что Украина не готова к условному «Минск-3».

Зеленский объясняет свою позицию тем, что в случае заморозки конфликта Российская Федерация воспользуется оперативной паузой и сможет накопить достаточно сил для дальнейшего наступления. И действительно, все военные эксперты сходятся во мнении, что сейчас ВСУ находятся в своей наилучшей форме. Однако заморозка боевых действий на территории Украины будет очень выгодна в первую очередь для европейских стран и в меньшей степени для США.

Зеленский уверяет всех, что Украина способна одержать победу на поле боя, и тут же предлагает так называемую «украинскую формулу мира», которая включает в себя десять пунктов.

Во-первых, это обеспечение ядерной безопасности. Во-вторых, это продовольственная безопасность. В-третьих, это обеспечение энергетической безопасности. В-четвертых, это обмен всеми пленными и депортированными. В-пятых, это соблюдение устава ООН для восстановления территориальной целостности. В-шестых, это выводы всех подразделений российской армии с территории Украины. В-седьмых, это возвращение справедливости. В-восьмых, это недопущение экоцида. В-девятых, это уменьшение эскалации. В-десятых, это официальная фиксация окончания войны.

Теперь всем стало очевидно, что Украина не готова к мирным переговорам. И Дмитрий Песков уже это подтвердил заявлением, что специальная военная операция будет продолжена.