Как сообщает РИА Новости, украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что переговоры с Российской Федерацией возможны. Однако перечень условий, которые необходимы для начала переговоров, по сути, остается прежним. Зеленский хочет, восстановления территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков причиненных боевыми действиями, уважение к уставу ООН, наказание всех военных преступников и обеспечение гарантий, что это больше никогда не повторится.

И через несколько часов после заявления президента о возможных переговорах, Алексей Данилов, занимающий должность секретаря СНБО, призвал западные страны поставить Украине еще больше наступательных вооружений.

В тоже время в западных СМИ начинаются появляться статьи с интересными заявлениями. Так, например, в издании The Wall Street Journal вышел материал о том, что Джейк Салливан на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с Юрием Ушаковым и Николаем Патрушевым. Причем Салливан косвенно подтверждает данный факт заявив, что общение ведется на тему предотвращения применения ядерного оружия.

Все это может говорить о том, что сторонники мирного урегулирования украинского кризиса среди западных политиков активизировались. К этому можно добавить и материал издания La Stampa, в котором прямо указано, что Ватикан готов выступить посредником для проведения мирных переговоров.