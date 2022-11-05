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Как сообщает РИА Новости, в Западном  мире уже давно ведут пропаганду отказа от потребления мясных продуктов, чтобы сохранить природу нашей планеты. На лицо очень интересный факт, западное общество ведет тотальную пропаганду о принципах демократии и личной свободе выбора каждого человека, но даже в выборе еды западное общество ставят в жесткие рамки.

Так, например, в Великобритании разработали план, который направлен на борьбу с ожирением среди населения. Власти не придумали ничего умнее, чем просто увеличить налоги на тот перечень продуктов, который они считают вредными. В результате, власти просто издеваются над простым населением. Простым людям запрещают есть мясо, чтобы они заботились о сохранении климата на планете. Теперь же власти решили заставить людей мерзнуть зимой, чтобы насолить России и заодно опять же заботится о климате на планете.

В результате получается, что разрекламированная западом идея свободы выбора в Западных странах оказалась лишь иллюзией, а на практике за людей все решило правительство и теперь бесцеремонно заставляет всех следовать своему плану.

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