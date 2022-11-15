Как сообщает «Царьград», президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о так называемой «украинской формуле мира» на саммите «Большой двадцатки». Аналитики издания призывают не доверять украинскому лидеру, однако разобрать его заявление все же стоит.

Иногда официальные заявления идут вразрез с официальными действиями. Например, власти США неоднократно заявляли, что не планируют проводить переговоры с Россией по вопросу Украины. Однако недавно в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Официально США заявили, что с российской стороной обсуждались последствия возможного применения ядерного оружия, а тема украинского конфликта не поднималась вовсе.

На фоне этого украинский президент заявляет, что мирные переговоры с Россией возможны, однако перечисленные условия дают четко понять, что Украина идти на переговоры не намерена. Например, политолог Сергей Марков считает, что Зеленский дал всем понять, что не готов к реальным переговорам с Россией после того, как озвучил десять условий для их начала.

Однако на территории самой Украины даже намеки на возможные переговоры с Российской Федерацией вызывают негативную реакцию. Так, командующий ВСУ Залужный заявил, что ВСУ не намерены вести переговоры с Россией до того момента пока армия РФ не покинет всю территорию Украины.

Политолог Алексей Чесноков считает, что такие резкие заявления Зеленского о том, что условного Минска-3 не будет, и Залужного о том, что мирных переговоров не будет вовсе, пытаются перебить слухи о возможных договоренностях между США и Россией по поводу Украины, которые уже начали распространятся среди военнослужащих ВСУ.