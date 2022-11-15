ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Царьград», президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о так называемой «украинской формуле мира» на саммите «Большой двадцатки». Аналитики издания призывают не доверять украинскому лидеру, однако разобрать его заявление все же стоит.

Иногда официальные заявления идут вразрез с официальными действиями. Например, власти США неоднократно заявляли, что не планируют проводить переговоры с Россией по вопросу Украины. Однако недавно в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Официально США заявили, что с российской стороной обсуждались последствия возможного применения ядерного оружия, а тема украинского конфликта не поднималась вовсе.

На фоне этого украинский президент заявляет, что мирные переговоры с Россией возможны, однако перечисленные условия дают четко понять, что Украина идти на переговоры не намерена. Например, политолог Сергей Марков считает, что Зеленский дал всем понять, что не готов к реальным переговорам с Россией после того, как озвучил десять условий для их начала.

Однако на территории самой Украины даже намеки на возможные переговоры с Российской Федерацией вызывают негативную реакцию. Так, командующий ВСУ Залужный заявил, что ВСУ не намерены вести переговоры с Россией до того момента пока армия РФ не покинет всю территорию Украины.

Политолог Алексей Чесноков считает, что такие резкие заявления Зеленского о том, что условного Минска-3 не будет, и Залужного о том, что мирных переговоров не будет вовсе, пытаются перебить слухи о возможных договоренностях между США и Россией по поводу Украины, которые уже начали распространятся среди военнослужащих ВСУ.

Вам может понравиться

Ни один населенный пункт на левом берегу Днепра в Херсонской области не был захвачен ВСУ

Как сообщает портал «Военное обозрение», в Сети вчера вечером начала активно распространяться информация о том, что ВСУ уже «захватили» Новую Каховку и Алешки. Однако, как выяснилось позже, все это была

Ходаковский подверг критике так называемую тактику «мелких ударов»

Как сообщает «Московский Комсомолец», после того как российские войска вышли с правого берега Днепра в Херсонской области, боевые действия могут обостриться на других участках фронта. К такому выводу пришли военные

В районе Новой Каховки была уничтожена израильская бронемашина GAIA Amir

В Сети появилось видео, на котором видно как российский барражирующий снаряд «Ланцет» уничтожил бронеавтомобиль GAIA Amir израильского производства, который находился на противоположном берегу от населенного пункта Новая Каховка. Также в