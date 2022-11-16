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По сообщению РИА Новости, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала свой комментарий относительно опубликованных в Сети фотографий, с привязанными к столбам людьми в Херсоне. В эфире радио Sputnik Захарова отметила, что данный инцидент является «чудовищным актом линчевания людей». По ее словам эти фото шокировали весь мир. Ведь данное насилие было совершено не дикарями, а людьми, провозгласившими себя цивилизованными.

Напомним, что 14 ноября СМИ опубликовали фотографии, на которых были изображены люди, привязанные к уличным столбам. Сообщается, что фотографии были сделаны в городе Херсон. Данная расправа была совершена бойцами вооруженных сил Украины после их захода в Херсон.

Стоит отметить, что во время приезда президента Украины Владимира Зеленского в Херсон, который стал подконтрольным ВСУ, несколько журналистов, включая представителей иностранных СМИ были лишены своей аккредитации. Дело в том, что данные работники медиа опубликовали «неугодную» президенту Зеленскому информацию.

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