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В Сети распространяется еще одно видео с расстрелом российских военнопленных боевиками ВСУ. На видео можно увидеть, что многие российские солдаты были ранены. Но это не остановило украинских боевиков совершить казнь. Об том сообщает издание «Свободная Пресса».

Издание отмечает, что определить автора видео не удалось, в том числе место и даже предполагаемую дату съемки. Это видео уже является вторым по счету за последние несколько дней. С 18 сентября на просторах Интернета гуляют уже целых два ролика.

По заявлению МИД РФ, ООН высказалось по поводу данных видео «общими фразами». По мнению автора, даже, если в ООН смогут дать верную оценку произошедшему, толку все равно не будет. Ведь они не станут наказывать виновных. По мнению экс-бойца ополчения ЛНР Александра Аверина, если Запад не введет запрет, то подобных видео будет появляться еще больше. За подобного рода видео ответственность должно нести украинское военно-политическое руководство – Зеленский и Залужный.

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