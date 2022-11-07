Как сообщают РИА Новости, в СЦКК сообщили, что по состоянию на 263 день эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибло более 500 человек среди мирного населения. В сообщении ведомства уточнили, что на освобожденных территориях ДНР в ходе специальной военной операции за вышеупомянутый период имеются данные о 503 погибших гражданских лиц. В их число также входит 23 ребенка. Точные данные о погибших среди мирного населения в ходе СВО на освобожденных территориях устанавливаются.

Также в сообщении указывается, что от действий вооруженных сил Украины за данный период получили ранения 3718 человек, среди них 234 человека – дети. Повреждено около 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры а также 8 тысяч жилых домов.

СЦКК зарегистрировало за 263 дня конфликта более 12 тысяч фактов относительно огневых ударов со стороны вооруженных сил Украины. Отмечается, что в большинстве случаев украинские военные применяли тяжелое вооружение.