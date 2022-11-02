Российская актриса театра и кино а также популярная телеведущая Яна Поплавская высказала свое мнение относительно действий украинского президента Владимира Зеленского. Она отметила, что именно Зеленский виновен в том, что украинцы оказались в «средневековой эпохе».

Актриса высказала свои надежды на то, что народ Украины, который сейчас остался без света, сможет проанализировать и осознать все губительные для страны действия главы государства. «Можно быть отличным парнем, готовым расшибиться «в лепешку» ради Байдена, Урсулы и Шольца, но при этом заставлять страдать собственный народ», – отметила артистка.

Она уверена, что в Украине остались еще «думающие» люди, которые понимают, что именно Зеленский не остановил военные действия на Донбассе. А ведь для этого нужно было просто выполнить Минские соглашения. Именно украинский президент сделал все возможное, чтобы полностью разорвать все отношения с Россией и пойти с ней на конфронтацию.