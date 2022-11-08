Военный аналитик Яков Кедми поделился своим мнением, что он считает главными составляющими, которые позволяют вести успешные боевые действия, а именно современное вооружение и надежная логистика. Однако при всем желании НАТО помочь Украине, Альянс не располагает достаточным количеством военной техники, которая необходимо киевским властям.

Яков Кедми в материале для SM.News заявил, что два или три образца современной техники, которую Запад передает Украине, может вызвать только смех. По словам военного эксперта, такой подход к поставкам военной техники со стороны Альянса малоэффективный и не может повлиять на ход боевых действий.

Кедми уверяет, что объемы передаваемой техники украинской стороне очень ограничены и их недостаточно, чтобы прикрыть все участки линии фронта. На Западе попросту закончились запасы танков советского образца, а с передачей современных танков Abrams есть ряд проблем. По словам Кедми, например, Франция имеет на вооружении всего лишь 200 современных танков Abrams. Этого недостаточно, чтобы передавать излишки третьим странам, уверяет военный эксперт. Причем необходимо учитывать еще и тот факт, что это западная техника, которая требует длительной переквалификации военнослужащих ВСУ.