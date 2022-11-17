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Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, снайперской группе вооруженных сил РФ удалось довольно необычным способом уничтожить засаду ВСУ в районе населенного пункта Орехово.

Снайперская группа ВС РФ должна была прикрывать бронегруппу 503-й МСП в районе Орехово 10 июля 2022 года. Российские снайпера выдвинулись на передовые позиции и обнаружили, что в соседней лесопосадке солдаты ВСУ решили устроить засаду. Украинские военнослужащие установили на краю лесопосадки противотанковый ракетный комплекс, которым они хотели уничтожить российскую бронетехнику в случае приближения к их позициям.

В итоге российским снайперам удалось точным выстрелом на расстоянии 1710 метров с использованием боеприпаса МДЗ поразить транспортно-пусковой контейнер ПТРК противника. В результате попадания детонировала украинская противотанковая ракета. Судьба украинского расчета ПТРК осталась неизвестной. Однако стоит отметить, что в тот день бронегрупа 503-й МСП выполнила поставленную боевую задачу и без потерь вернулась на исходные позиции.

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