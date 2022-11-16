Политический обозреватель Андрей Медведев опубликовал в издании «Взгляд» материал о том, что в ближайшее время главной новостью в Польше будет попадание на их территорию ракет «российского производства».

Автор указывает тот факт, что представленные на фотографиях осколки ракеты вероятнее всего принадлежат системе С-300. И скорее всего данная ракета была еще советского производства. С-300 является системой противовоздушной обороны. Поэтому есть все предпосылки утверждать, что отражая удары по инфраструктуре, ракета сбилась с курса и попала на территорию Польши. Второй вариант – в Польшу упали обломки от ракеты системы ПВО.

По сообщению польских средств массовой информации, погибшие от ракетного попадания люди, являлись украинцами, которые переехали на территорию Польши. Поэтому автор статьи не исключает того факта, что это могла быть провокация.

Обозреватель отмечает, что возмущение Польши является комичным. А все потому, что поляки участвуют в боевых действиях на Украине еще с 2014 года. Если по началу поляки выступали в роли инструкторов, то затем они уже сражались на стороне украинских боевиков в качестве ЧВК. А сейчас польские наемники и вовсе участвуют в боевых действиях полноценно.