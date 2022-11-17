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По заявлению военного эксперта Алексея Леонкова проблема борьбы с американскими «Хаймарсами» кроется не в том, что российская артиллерия не обладает необходимой дальнобойностью. Проблема состоит в том, насколько быстро можно вычислить и поразить данные РСЗО. Соответствующий материал опубликовало издание «Взгляд».

Эксперт отметил, что на вооружении ВС РФ стоят системы, способные поражать цели противника за 30 км. К примеру, это САУ 2С7 «Малка». Данная самоходная артиллерийская установка может отправлять боеприпасы за 47 км. Если речь идет об активно-реактивных снарядах, то в распоряжении ВС РФ есть высокоточные боеприпасы «Краснополь» а также «Краснополь-Д», обладающие более высокой дальнобойностью.

Основная задача, по словам Леонкова, состоит в своевременном обнаружении местоположение «Хаймарсов». Ведь именно это и является залогом их успешного уничтожения. Противник использует тактику по принципу: «выстрелил – изменил свою позицию». В этом и заключается вся сложность борьбы с подобного рода пусковыми установками.

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