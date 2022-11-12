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По сообщению издания «Взгляд», река Днепр может превратиться в новый плацдарм для боев между вооруженными силами Российской Федерации, размещенными на левобережье и вооруженными силами Украины, которые зашли на правый берег реки.

Как стало известно, американцы предоставят Украине военную помощь в качестве бронированных катеров. Предполагается, что США поставит около 40 единиц речных бронекатеров. Поэтому украинскими военными данные судна могут использоваться для того, чтобы совершать атаки на российские позиции, размещенные на левом берегу Днепра.

По мнению военного эксперта Игоря Крамника, игнорировать поставки киевскому режиму американских бронекатеров нельзя. Ведь цель американцев – целенаправленное развитие данного типа военного флота. Еще до того, как Украина получит обещанную помощь от США, уже есть предпосылки того, что в обозримом будущем уже может происходить катерное противостояние. И плацдармом станет нижнее течение реки Днепр.

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