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Второй пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в испытательных целях планируется выполнить до конца текущего года. Соответствующую информацию опубликовало информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении военного ведомства. Источник уточнил, что летно-конструкторские испытания «Сармат» вероятнее всего будут продолжены вторым пуском МБР до конца 2022 года.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был произведен еще 20 апреля текущего года. Как и во время первого пуска, планируется, что старт ракеты будет совершаться с космодрома Плесецк. Учебно-боевые блоки будут доставлены на полигон Кура, Камчатка. По итогам результатов совершенного пуска руководство будет рассматривать возможность создание первого полка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат».

По сообщению другого источника, изначально на вооружение будет взят полковой комплект для Ракетных войск стратегического значения. Однако временные рамки постановки полка на боевую вахту в полной мере не уточнялись.

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