Как сообщает «Военное обозрение», снабжение передовых отрядов ВС РФ в зоне СВО современными ударными дронами в значительной степени отразилось на результативности российской армии поражать различные цели ВСУ как на линии фронта, так и в их тылу. На фоне того, что в составе ВСУ катастрофически не хватает средств ПВО, результативность российских барражирующих боеприпасов стала очень высокой.

Хотя ВСУ и пытаются скрыть эффективную работу российских ударных БПЛА, однако многочисленные видео с доказательствами поражения различной техники ВСУ говорят об обратном. Поэтому бойцы ВСУ решили выложить в Сеть ролик, где показали последствия от удара барражирующего боеприпаса «Ланцет» по гаубице Д-20. Суть ролика заключается в том, что боец ВСУ говорит, что после взрыва у гаубицы было повреждено только одно колесо.

Однако многие пользователи Сети уже обратили внимание, что ракурс съемки выбран таким образом, что рассмотреть всю поврежденную гаубицу не представляется возможным.