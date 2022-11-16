Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов ЧВК «Вагнер», в боях за населенный пункт Артемовск украинское командование использует различные подразделения сил специального назначения, националистов и обычных военнослужащих ВСУ. Из-за того, что украинские подразделения несут большие потери, командование ВСУ объединяет разбитые группы в новые сводные отряды.

По словам бойцов ЧВК «Вагнер», в боях за Артемовск со стороны ВСУ сейчас принимает участие большое количество сводных отрядов, которые были сформированы из остатков разбитых штатных подразделений. Также, по словам российского бойца, в сводных отрядах присутствует большое количество националистов.

Российские бойцы вынуждены действовать нестандартно, чтобы успешно штурмовать хорошо укрепленные позиции военнослужащих ВСУ. Причем обычно штурмовые действия происходят в ночное время суток. Украинское командование, понимая всю важность Артемовска в вопросе снабжения своей группировки сил на Донбассе, постоянно перебрасывает свежие резервы на это направление.