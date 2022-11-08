Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, в Херсонской области вооруженные силы Украины активизировали наступательные действия по направлению к населенному пункту Правдино.

WarGonzo сообщает со ссылкой на свои источники, что украинские военные формирования начали интенсивный артиллерийский обстрел оборонительных позиций российской армии, которые держат оборону на территории населенного пункта Правдино. С места событий сообщают, что в небе уже была замечена российская авиация, которая была поднята для выявления и подавления огневых точек украинской армии.

Напомним, что Российская Федерации продолжает проводить специальную военную операцию, которая началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Конечными целями СВО были названы полное освобождение Донбасса и создание таких условий, которые будут гарантировать обеспечение безопасности для Российской Федерации.