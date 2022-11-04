Официальный представитель Восточной группировки вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что Угледарское направление является самым сложным участком в боевой зоне на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире всеобщего телемарафона Украины «Единые Новости».

Череватый отметил, что украинскому группированию, находящемуся на том участке фронта, будет сложно избежать окружения, так как союзными войсками было собрано большое количество живой силы и военной техники на вышеуказанном направлении. «Несколько дней подряд там идут бои в районе села Павловка. Сложная ситуации…», – отметил Сергей Череватый.

Со стороны вооруженных сил Российской Федерации против ВСУ активно работает артиллерия, которую, в свою очередь, поддерживает российская авиация. Таким образом, слаженная командная работа ВС России, приводит к ликвидации украинских резервов, которые командование вооруженных сил Украины отправляет в район Угледара.