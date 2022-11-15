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Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Телеграм-канале информацию, согласно которой вооруженные силы Украины продолжают собирать живую силу и технику для того, чтобы попытаться совершить прорыв российской обороны в ЛНР.

Военкор сообщает, что вооруженные силы Украины усиливают свои подразделения бронетанковыми группами. Поддубный уверен, что данные подразделения будут действовать по таким направлениям как Сватово-Кременная а также по направлению к Пропасной и Лисичанску.

Напомним, что ранее о большом сосредоточении военной техники со стороны Украины рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам бойцы ВСУ постоянно пытаются совершить прорыв обороны. Он отметил, что вооруженные силы Украины усиливают свои группировки по вышеуказанным направлениям. Однако он подчеркнул, что главные силы противник забросил именно на Луганское направление. Марочко уверен, что украинское командование считает ведение боевых действий в направлении ЛНР одним из самых приоритетных.

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