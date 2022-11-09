Портал «Русская весна» сообщает, что военные корреспонденты смогли установить связь с российскими подразделениями, которые держали оборону в районе Снигиревки. Бойцы сообщают, что ситуация на линии фронта очень тяжелая.

Вооруженные силы Украины смогли собрать мощный ударный кулак, который состоит из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня HIMARS и авиации. Под натиском противника российские подразделения вынуждены отойти на заранее подготовленные позиции.

Чтобы замедлить продвижение украинских военнослужащих, российские военные подорвали мост в районе Снигиревки. Также российским войскам удалось сбить один вертолет Ми-8 ВСУ.

Военкоры портала «Русская весна» сообщают, что российские военнослужащие из 205-ой бригады, которая обороняла Снигиревку, благодарят всех за поддержку и помощь. Также военкоры сообщают, что российские военнослужащие пребывают в хорошем боевом настроении и просят никого не унывать.