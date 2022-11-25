Как сообщает портал «Русская весна», украинской стороной в Сети были опубликованы снимки уничтоженного британского бронеавтомобиля ВСУ Husky TSV где-то на территории Херсонской области.

Сообщается, что по предварительным данным бронемашина была уничтожена российскими военными в результате одного из боев, который происходил на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Напомним, что в начале ноября появились данные о том, что командование вооруженных сил Украины продолжает накапливать большое количество тяжелой военной техники на херсонском направлении. Также российская разведка отмечала, что в окрестностях населенного пункта Давыдов Брод была обнаружена большая колонна бронированных машин Husky TSV, VAB, и «Козак-2».

Уже 9 ноября российским военным командованием было принято решение об отводе российских войск, которые держали оборону на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также российским властями проводилась и эвакуация мирного населения из города Херсон и других населенных пунктов, которые находятся на правом берегу Днепра.