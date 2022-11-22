Как сообщает военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале, российскими военными в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины был ликвидирован очередной полковник вооруженных сил Украины.

Украинский полковник ВСУ Владимир Сухолиткий был ликвидирован российскими войсками 19 ноября. Рожин сообщает, что Сухолиткий проходил службу в составе украинского контингента в Ираке в 2005 году, а также был руководителем финансовой службы в 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Украинские СМИ сообщают, что, предположительно, полковник вооруженных сил Украины был убит в результате ракетного удара по штабу войск. Также средства массовой информации Украины сообщают, что вместе с полковником хоронят еще двух солдат ВСУ.

Напомним, что в Сети появилась информация о том, что военнослужащий ВСУ Роман Русник, который принимал участие в расстреле российских военнопленных в окрестностях Макеевки, был ликвидирован в зоне СВО.