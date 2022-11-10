Военный обозреватель издания «Аргументы и факты» Александр Шарковский заявил, что решение вывести войска ВС РФ из Херсона является ошибочным. Об этом сообщает издание «Южный Федеральный».

По мнению эксперта, командование было вынуждено пойти на крайние меры по причине того, что удержать оборону населенного пункта было крайне сложно. А все тотому, что силы противника в разы превосходили российскую группировку на правом берегу Днепра Херсонской области. Шарковский сделал предположение, что у ВС РФ просто не хватало средств и живой силы для того, чтобы остаться на правобережной части Херсонщины. Обозреватель отмечает, что командованием ВСУ был отдан приказ, невзирая на огромные потери, добиваться поставленных целей.

Однако, Шарковский заявляет, что оставить военный плацдарм на правобережье Херсонской области все же является большой ошибкой. Дело в том, что отвоевать его будет намного сложнее, чем держать оборону. Но так как все обстоятельства нам неизвестны, необходимо смирится с принятым военным командованием решением.