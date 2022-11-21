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В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы видеокадры, на которых показан момент уничтожения бронемашины противника американского производства.

Военные корреспонденты сообщают, что бойцы оперативно-тактического формирования «Каскад» НМ ДНР продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ на Угледарском направлении. Российские военнослужащие вели воздушную разведку с применением беспилотного летательного аппарата и смогли обнаружить бронеавтомобиль противника, который двигался по проселочной дороге.

На кадрах, которые были сняты разведывательным БПЛА, видно, как бронеавтомобиль International MaxxPro ВСУ взрывается во время движения. После чего несколько украинских военнослужащих выбегают из горящей машины и бегут в направлении лесопосадки.

В очередной раз отмечается актуальность применения на передовой разведывательных летательных аппаратов, которые помогают вовремя выявлять передвижение противника и корректировать огонь артиллерии.

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