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Как сообщило издание «Известия», повара Западного военного округа рассказали, чем питаются военные летчики в зоне проведения специальной военной операции. Работники военной кухни отметили, что они стараются сделать меню разнообразным и в тот же момент сбалансированным.

В рацион военных летчиков входит несколько видов первых блюд (супы), салаты из свежих овощей, плов, рагу из разных видов мяса (птица, свинина, говядина). Также в обязательном порядке в меню военных включаются свежие фрукты и шоколад. Стандартно для пилотов армейской авиации рассчитано трехразовое питание. Однако, по словам поваров, если в результате выполнения боевого задания был пропуск приема пищи, то военные в обязательном порядке получают усиленный сухой паек.

Как отметил начальник продовольственной службы бригады Западного военного округа, в тот момент, когда вылет боевого состава учитывает пропуск завтрака, обеда или ужина, то пилоты получают специальный бортовой сухой паек. Один сухпаек является заменой одного  стандартного приема пищи.

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