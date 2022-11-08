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Как сообщает портал «Русская весна», Российская Федерация продолжает наносить ракетные удары по военным объектам и путям снабжения ВСУ в рамках проведения специальной военной операции. В результате точного попадания российской ракеты по железнодорожному мосту, который находится в Харьковской области, было выведено из строя железнодорожное полотно. Соответствующее видео с результатами ракетного обстрела, которое было снято одним из бойцов ВСУ, было выложено в Telegram-канале «Русская Весна Z:спецоперация на Украине и Донбассе».

Боец ВСУ голосом за кадром сообщает, что рельсы разорвало как бумагу, а металлическое заграждение по бокам моста, толщина которого примерно 15 мм, стало похоже на решето и его разорвало «в снежинку». Также он заявил, что инженерные войска ВСУ уже осмотрели масштаб повреждений и уверили, что через десять дней по мосту снова можно будет запускать движение поездов.

Данный железнодорожный мост вооруженные силы Украины использовали для снабжения своей военной группировки в районе населенных пунктов Сватово и Кременная. Теперь военная логистика будет в значительной мере затруднена.

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