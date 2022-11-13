Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Украина.ру, военнослужащие Российской Федерации, которые воюют непосредственно на передовой, занимаются не только военным делом, но также налаживают и свои бытовые условия.

Один из военнослужащих НМ ЛНР, известный под псевдонимом «Монах», рассказал о питании и организации быта на позициях первой линии обороны. Боец ЛНР сейчас находится на передовой под Берестовым. Он рассказал, что некоторые военнослужащие научились готовить так, что в мирное время спокойно смогут открывать свои рестораны или кафе. «Монах» даже решил поделиться со всеми рецептом одного из своих супов.

Бойцы назвали такое блюдо просто – «суп лентяй». Не суп туриста или человека, который отправился в поход, а именно «суп лентяй», подчеркивает боец с позывным «Монах». Готовить его очень просто, уверяет военнослужащий. Необходимо вскипятить воду и добавить в нее лапшу быстрого приготовления, после чего положить последний ингредиент – тушенку. Такими блюдами и питаются бойцы на передовой, подытожил боец НМ ЛНР.