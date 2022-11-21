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Киев задействует диверсионные группы, стремясь прорвать оборону ВС РФ в районе Новой Каховки, рассказали российские военные.

Один из них с позывным “Кремень” сообщил, что противник не прекращает попыток наступления, хотя каждая из них завершается провалом и серьезными потерями. Ситуация в районе становится все сложнее, но по-прежнему контролируется ВС РФ.

Диверсионные группы не только пытаются прорваться к Новой Каховке, но и обстреливают позиции российских военных на левом берегу Днепра. Особенно сложной ситуация выглядит в районе населенного пункта Алешки, который практически регулярно подвергается артиллерийским ударам противника.

Напомним, что ВСУ сейчас не в состоянии перебраться на левый берег Днепра под Херсоном. Единственный способ сделать это – форсировать реку, однако ВС РФ контролируют все перемещения противника и не допустят подобного развития событий.

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