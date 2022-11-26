Как сообщает автор Telegram-канала «Старше Эдды», российские войска смогли в значительной степени улучшить результативность огня артиллерии по целям противника. И хоть прогресс в точности и скорости работы артиллеристов весьма значительный, однако, по словам военкоров, еще есть куда стремиться.

Автор канала «Старше Эдды», описывая работу российской артиллерии, сообщает, что теперь как только воздушная разведка замечает противника, который укрылся в лесопосадке или начинает подготовку к атаке, координаты его местоположения сразу же передаются российским артиллеристам, которые мгновенно открывают огонь. В подтверждение своих слов автор прикрепил к посту соответствующее видео.

Также об улучшении оперативности работы русской артиллерии написал и замминистра по информации ДНР Даниил Безсонов, который описал один известный ему случай работы расчета артиллеристов. По его словам, воздушная разведка выявила движущийся пикап с бойцами ВСУ, координаты цели были переданы артиллерии, что позволило быстро поразить цель.