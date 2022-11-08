Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что в Херсоне могут начаться боевые действия, как только начнутся первые заморозки. Пока же местные власти уведомили о завершении организованной эвакуации мирных жителей, но при наличии желающих покинуть правый берег Днепра МЧС будет организовывать внеочередные эвакуационные рейсы.

Также Руденко сообщает с места событий, что в самом городе Херсоне до сих пор не восстановлена подача электроэнергии и воды в некоторых районах города. Однако местные жители продолжают выезжать на левый берег Днепра самостоятельно через переправу, не смотря на то, что организованные эвакуационные теплоходы завершили свои плановые рейсы в обед 7 ноября.

Однако, по уверениям военкора Руденко, все военные подразделения находятся на своих местах и готовы держать оборону городу.

Напомним, что раннее в Сети уже была обнародована информация от неназванного источника, который связан с киевскими властями, что Зеленский продолжает требовать от ВСУ захватить город Херсон до момента начала саммита G20, который пройдет в Индонезии.