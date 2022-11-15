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В своем Телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц опубликовал список премий военнослужащих ВС РФ за подбитую технику вооруженных сил Украины. Согласно прайсу, за уничтожение военного самолета ВСУ российский военнослужащий может получить 300 тысяч рублей. Ликвидация вертолета стоит 200 тысяч рублей. А вот за танк обещают дать премию в 100 тысяч рублей.

Если военнослужащий уничтожил боевую машину пехоты или боевую машину десанта, то его премия составит 50 тысяч рублей. Такую же сумму военнослужащие могут получить за ликвидацию бронетранспортера, беспилотные летательные аппараты средней дальности САУ, ЗРК «Оса», РСЗО «Град»/«Ураган», ЗРК С-300 и другую наземную технику.

Напомним, что 15 ноября телеканал «Звезда» сообщил, что мобилизованным бойцам в рамках специальной военной операции полагаются премиальные за успешное выполнение боевых задач. В частности российские военные будут получать денежное вознаграждение за уничтоженную боевую технику противника.

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