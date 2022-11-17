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Военно-морской флот Российской Федерации наносит удары по объектам на украинской территории. Новая группа ракет со стороны Черного моря была выпущена по южным регионам Украины. Соответствующую информацию опубликовало издание «Русская весна», ссылаясь на слова главы ОГА Николаевской области Виталлия Кима.

Ким сделал заявление, что со стороны Черного моря происходят удары. В Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Стоит отметить, что ракетные массированные атаки были в Одесской, Хмельницкой, Харьковской областях. По утверждению харьковских властей, массированным обстрелам подверглись критически важные объекты инфраструктуры Харьковской области.

Напомним, что ранее сообщалось о прилете двух ракет на приграничную с Украиной территорию Польши. В результате ракетного попадания погибло два человека. Президент Зеленский всячески старался возложить вину в произошедшем на Российскую Федерацию. Однако по предварительным данным, эти ракеты были выпущены украинским ПВО. С соответствующим заявлением выступил американский президент Джо Байден.

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