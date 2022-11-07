Как сообщает РИА Новости, электрические подстанции на территории Житомира и области не могут быть восстановлены из-за отсутствия запасных частей на складах. По этой причине мэр города Сергей Сухомлин вынужден был объявить о введение ограничений на потребление электроэнергии.

Мэр Житомира заявил, что необходимое для ремонта оборудование нужно будет заказывать в производство, поэтому вводится ряд ограничительных мер в городе. По словам мэра, теперь в городе ограничен выход электротранспорта на маршруты, крупные промышленные объекты переведены на ночную смену работы и в выходные дни, а также городское освещение будет работать на 30% суммарной мощности.

Мэр Житомира также добавил, что городской совет выделил средства на закупку генераторов большой мощности, которые смогут обеспечить работу городского водоканала и теплокоммунэнерго. По словам мэра, этот шаг позволит обеспечить подачу воды и тепла в дома горожан по графику, примерно 5-8 часов в сутки.